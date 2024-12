Claro anuncia novo CEO de consumo

A Claro é cliente da Talent, agência que hoje pertence ao grupo publicitário francês Publicis. A empresa chegou na agência quando ainda era NET e antes mesmo dos gringos da Publicis pensarem em comprar a Talent, que era brasileira. Por coincidência, na próxima quinta-feira Talent e Claro vão comemorar 20 anos de relação.

Mesmo sem mudanças de executivos, as agências ficam apreensivas, imagina quando troca o CEO. A vantagem para a Talent é a relação longa com Félix. Mas relação longa não significa necessariamente que não haja mudança. (Está aí a Vivo que não me deixa mentir e encerrou neste ano uma parceria de 21 anos com a agência VML, do grupo WPP. Se bem que a Vivo já tinha mais outras duas agências)

Com a promoção de Rodrigo na Claro, Paulo Cesar Teixeira deixa o cargo que ocupava desde 2017, vindo da Vivo. Mas ele continuará como conselheiro.

Aliás, outra novidade anunciada por Félix foi justamente a criação de um conselho consultivo formado por Oscar Von Hauske, Alejandro Cantú, Daniel Hajj, Rafael Couttolenc, Carlos Garcia Moreno, Paulo Cesar Teixeira (o ex aqui) e José Antônio Félix.

Nesta cesta de letrinhas, vale destacar que o conselho será presidido por Daniel Hajj que é nada mais nada menos que o genro e braço direito (em espanhol é mais legal: yerno y mano derecha) do mexicano Carlos Slim, que por sua vez vem a ser o dono da Claro e um dos homens mais ricos do mundo.

Josette Goulart é a fundadora da TixaNews, onde a política e a economia ganham uma dose de humor e leveza. Com 25 anos de jornalismo, ela já brilhou em grandes redações como Valor Econômico, Gazeta Mercantil, Estadão, Folha de S.Paulo, revista piauí, Veja e Brazil Journal. Agora no UOL, vai escrever sobre marketing, misturando negócios (ela está construindo sua própria marca) com o toque sarcástico da Tixa.