POV Awards: Não sabia que a morte vendia tanta água

Adivinha quem é o fundador da Liquid Death? Um publicitário, que passou por várias agências de publicidade e ficou dois anos fazendo vídeos promocionais das séries da Netflix. Mike Cessario contou em uma entrevista no Hollywood Reporter que o vídeo preferido dele foi para o House of Cards. Era a posse de Donald Trump (veja que atual) e eles publicaram um vídeo com a bandeira americana balançando de cabeça para baixo com crianças fazendo o Juramento de Fidelidade. E a frase de apresentação era apenas: we make the terror. Genial!

Nota extra. Eles estão agora vendendo sabonete (para lavar o sangue dos assassinos) e fraldas para quem vai a show de heavy metal.

And the Oscars goes to

O povo amou o departamento de trocadilhos do Morumbis, da dupla Fabrício Preto e Rogério Chaves da Agência David. Foi um case de sucesso mesmo. Bombou no Insta, no Zap e no TikTok. (O Meio & Mensagem fez uma pesquisa séria sobre os melhores do ano e o Morumbis também foi vencedor). No POV Awards, Morumbis ganhou dois votos. Do André Havt e do Pernil.

Mas vai ter que dividir o palco. Morumbis empatou com os dois votos recebidos pelo filme Tormenta, de O Boticário. Aquele em que a mãe e o adolescente brigam em uma casa que parece estar no meio de uma tormenta em alto mar. Aliás, comercial feito pelo time do Pernil. Os votos foram do Kassu e da Renata Bokel.

POV. O André Havt tem uns cargos em inglês bem bacanas: Co-Managing Director MullenLowe e MBCS / Creative Lead Mediabrands. Mas legal mesmo foi o ensaio sobre a cegueira que ele fez em Nova York com uma câmera de celular.