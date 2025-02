Saque-aniversário é alívio financeiro e expressa a autonomia do trabalhador

O crédito ao trabalhador é uma ferramenta essencial para o equilíbrio financeiro das famílias brasileiras. As modalidades disponíveis são sujeitas a diversas pressões de setores ou de grandes organizações cujo interesse específico nem sempre está alinhado com o bem-estar da população. Um caso exemplar disso é o do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Mas, antes de retornar a ele, vamos falar de algumas conquistas recentes da sociedade brasileira no tema do crédito.

Recentemente, diversas medidas foram implementadas para aprimorar o acesso e as condições para empréstimos aos trabalhadores. Em janeiro de 2024, entrou em vigor a Lei nº 14.690/23, que estabelece um teto de 100% para os juros do crédito rotativo do cartão de crédito. Isso significa que os encargos não podem ultrapassar o valor original da dívida, evitando o efeito "bola de neve" dos juros sobre juros. Por exemplo, uma dívida de R$ 1.000 no rotativo não poderá exceder R$ 2.000, independentemente do prazo.

Outro ponto importante foi a manutenção do parcelado no cartão. Estudos apresentados ao Banco Central mostraram que o parcelamento sem juros, existente há décadas e importante forma de financiamento para pequenos empreendedores e para as famílias (grande parte de baixa renda), não apresenta taxas de inadimplência superiores às observadas em compras feitas com pagamento à vista no cartão. Conquistas como essas só foram possíveis com muitas rodadas de conversas com o governo federal, o Banco Central, o Congresso e diversos outros atores envolvidos.