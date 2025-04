'Never bet against America', versão 2025

Seguem mais algumas curiosidades sobre a influência norte-americana: 11 nações soberanas têm o dólar como dinheiro oficial; cerca de 90% das trocas cambiais realizadas no globo são feitas em dólar; 60% dos dólares americanos impressos são usados fora dos Estados Unidos; 59% das reservas mundiais estão em dólar americano; 56% das melhores faculdades do mundo estão nos EUA; o estado mais pobre dos EUA tem um PIB per capita maior do que cinco países do G7; 25% da economia global é representada pelos EUA; nove das dez maiores empresas no mundo são americanas; mais da metade dos unicórnios no mundo está nos EUA e por aí vai...

Como você pode ver, a lista é enorme. Em suma, os Estados Unidos atraem talentos do mundo todo, sendo o único país desenvolvido que não está com a sua população economicamente ativa em declínio. Não é à toa que praticamente metade das 500 maiores empresas americanas foi fundada por imigrantes ou os seus filhos.

Por fim, vale salientar um ponto importante que muitas vezes é esquecido. As crises que acontecem em países importantes do globo têm um efeito dominó que atinge diretamente os mercados emergentes, como o Brasil, impactando desde os ativos financeiros até a cotação do real frente ao dólar. A crença de que investindo somente no Brasil estamos seguros das crises que acontecem internacionalmente é extremamente perigosa e pode fazer o investidor perder grande parte do seu patrimônio em pouquíssimo tempo.

As últimas três crises que pegaram em cheio os EUA, como a bolha da internet, o subprime e a Covid-19, ilustram bem essa vulnerabilidade do Brasil. Em todas elas, o dólar se valorizou frente ao real: 125%, 51% e 28%, respectivamente. E, em todos esses eventos, a renda fixa americana de curto prazo cumpriu o seu papel trazendo proteção e retorno positivo em dólar para os seus investidores. Durante o tarifaço do presidente Trump não foi diferente. Entre os dias turbulentos de 2 a 8 de abril, por exemplo, o dólar se valorizou cerca de 6% frente ao real e a renda fixa americana subiu 0,4% em dólar.

Em resumo, basta dar um zoom out e estudar a história recente para chegarmos a uma simples conclusão: apesar das incertezas e solavancos, os Estados Unidos ainda continuarão sendo o porto seguro do mundo por muito tempo.

Como diria o lendário investidor Warren Buffett, "never bet against America".