Governo tem opções para compensar perda do IOF, mas falta apetite político

Entre as despesas discricionárias, que respondem por uma fração cada vez menor do orçamento, o espaço para grandes ajustes é pequeno, mas possível. Cancelar despesas de investimento como o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo serviriam para cobrir o buraco de curto prazo, mas retiram do governo e do ministro Rui Costa, da Casa Civil, uma das vitrines a serem usadas na campanha do ano que vem.

Às voltas com os piores índices de aprovação de governo e pessoal de seus três mandatos, o presidente Lula também tem muito pouco apetite por encarar medidas que seriam impopulares, ainda mais para sua base eleitoral de esquerda. E, mesmo essas, demandam intensa negociação no Congresso para a aprovação, e a cada dia em que a eleição do próximo ano se aproxima, cada vez menos interesse os parlamentares demonstram para pautas impopulares. Até mesmo um imposto sobre grandes fortunas, que deveria ser um consenso em um país desigual como o Brasil, sofre resistência no Parlamento.

Resistências

Há soluções que não encontrariam resistência em relação à retórica do Partidos dos Trabalhadores, mas fatalmente seriam barradas em um Congresso de maioria conservadora, ainda que clientelista. Entre as medidas possíveis, estão a revisão de uma série de benefícios fiscais que há muito custam muito mais do que entregam para a sociedade, como revisão da Zona Franca de Manaus, faixas do Simples Nacional, Plano Safra, benefícios do plano industrial do governo, desoneração da folha de pagamentos. Mas lobbies setoriais têm forte influência sobre os parlamentares, e a retórica anti-imposto traria mais impopularidade ao governo.

Pelo lado do Palácio do Planalto, existe muito pouca vontade de rever gastos. A economia com a busca de fraudes em programas sociais é importante, porém insuficiente. Programas sociais com pouca focalização e alto custo poderiam ser revistos, caso do Abono Salarial. Contudo, a base de esquerda não aceitaria passivamente, e cada voto conta ano que vem.

Apesar da trava dos 2,5% para o ganho real do salário mínimo, a necessária desvinculação dos benefícios previdenciários em relação ao mínimo é um dogma que a esquerda deveria estar disposta a enfrentar, mas não fará às vésperas do pleito presidencial. Um projeto que colocasse despesas de saúde e educação dentro das regras do arcabouço fiscal seria uma alternativa que ajudaria na sustentabilidade da dívida e desarmaria uma bomba para o próximo governo, quando as despesas obrigatórias passarão a não caber mais no orçamento. Mas Lula não parece disposto a discutir a medida.