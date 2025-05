Musk saiu. E você, vai continuar fingindo que lidera?

O mundo precisa de líderes com menos controle e mais impacto. A grande virada da minha carreira foi quando percebi que liderar não é sobre ter todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas. E, sobretudo, viver de acordo com as respostas que você encontra.

A saída de Musk reforça a tese de que o mundo não precisa apenas de líderes mais eficientes, mas de líderes mais íntegros, precisa da liderança exercida em três dimensões simultâneas, que separam chefes de líderes.

O que define um líder

Gestão — foco, metas, performance. A base de toda organização.

Autoliderança — porque ninguém lidera outros sem antes liderar a si mesmo.

Liderança de pessoas -- a mais difícil de todas, que exige empatia, escuta ativa e coragem emocional.

Só quando essas três dimensões atuam juntas é que o líder consegue deixar marcas, e não apenas bater metas.