Por que o Congresso agrava (e não resolve) a crise fiscal do país?

Embora a total quebra de transparência e concentração da gestão das emendas nas mãos das elites do Congresso tenha sido a face mais vistosa do Orçamento Secreto, o que no fundo ele consolidou foi a entrega, por parte do Executivo, do poder de definição do uso da verba pública aos parlamentares.

A expressão popular diz que o uso do cachimbo entorta a boca, e foi exatamente o que aconteceu. Deputados e senadores, donos de seu quinhão do erário para obras e investimentos para suas bases sem muito controle, garantiam assim sua manutenção no poder e cada vez menos se sentem impelidos a participar da administração pública.

Para quê? Eles ganharam o poder sem ganhar a responsabilidade. Bônus sem ônus. Na prática, isso significa muito menos fidelidade partidária da base aliada, e garante espaço para uma oposição irresponsável e arruaceira, mais preocupada em livrar os diversos malfeitos de seu lado político do que de fato em resolver problemas fiscais.

Ferramentas

Não faltam aos parlamentares caminhos para auxiliar o governo. Abrir mão de uma parcela do gigante acesso ao orçamento, hoje superando R$ 40 bilhões, seria uma sinalização importante de vontade política de construir uma solução. Ainda que emendas sejam um instrumento importante para levar política pública na ponta, sem um controle viram só uma forma indireta de comprar eleições e favorecer aliados políticos locais em detrimento da população.

Uma outra alternativa complementar seria coragem para encarar discussões impopulares, especialmente para os diversos grupos de poder econômico que têm acesso mais direto aos ouvidos e corações dos parlamentares do que a maioria da população. Aumento de taxação sobre grandes fortunas, revisão de benefícios tributários, taxação de lucros e dividendos, corte nos supersalários no serviço público — um problema crônico no setor Judiciário.