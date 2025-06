Cenário fiscal e inclusão financeira pelas fintechs precisam convergir

As discussões sobre alternativas ao Decreto 12.466/2025, que majorou as alíquotas do IOF, abriu curiosa janela de oportunidade para a adoção de medidas estruturantes que podem melhorar o cenário fiscal brasileiro.

Não obstante, o momento também dá margem a propostas oportunistas que, diante da via aberta por um problema concreto, apresentam-se como tábua de salvação. Na clássica ilustração do garbage can em políticas públicas, a ocasião permite que "soluções" se aproveitem da racionalidade limitada do processo decisório e, à luz do entrave da vez, coloquem-se como alternativa, ainda que na realidade haja objetivos distintos (e maquiados).

Ainda não se sabe o que será adotado pelo governo, mas já se conhecem as soluções oportunistas do momento. E é esse o caso da proposta que almeja majorar tributos sobre as chamadas fintechs.