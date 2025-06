As novidades de Open Finance, IA e pagamentos no fórum Money 20/20 Europa

Relevante não só para empresas de meios de pagamento, mas para todos os interessados em sair na frente quando o assunto é inovação, o Money 20/20 Europe definitivamente dita a conversa. Por isso, separei neste artigo os meus principais insights após três dias intensos em Amsterdam.

As perspectivas para o Open Banking

O Open Banking, que no Brasil é conhecido como Open Finance, foi iniciado no Reino Unido, com outros países seguindo o exemplo — e corrigindo os erros cometidos pelo país pioneiro na implementação. Porém, por mais que a indústria entenda que o Open Banking não é uma tendência passageira e que todas as empresas do mercado financeiro deveriam investir no modelo de negócio, o consenso no Money 20/20 Europe é de que as estruturas por trás da estratégia não permitem que o Open Banking atinja o próximo nível de qualidade e escalabilidade.

Se 52% das empresas na Europa não monitoram, ao longo de um período de seis meses, a quantidade de clientes que mantêm o consentimento para o compartilhamento de dados que impulsiona o Open Banking, e se 20% dos negócios relatam que cerca de 1% de seus chamados de APIs (Application Programming Interface) falham, o problema do Open Banking parece estar em sua infraestrutura atual.

Para os palestrantes presentes na imersão, uma das razões para isso é que o Open Banking foi — e ainda é — tratado como um projeto da área de compliance, fazendo com que a indústria não enfrente muitos problemas relacionados à regulamentação ou privacidade de dados, mas sim à construção de eficiência, escalabilidade e retenção de clientes no longo prazo.

O interesse dos consumidores e o valor de mercado do Open Banking já foram mais do que comprovados, mas o modelo tem potencial para gerar mudanças ainda mais significativas no cenário de meios de pagamentos. Quando isso acontecer, a indústria poderá criar produtos de pagamento interoperáveis, interconectados e duradouros, que promovam uma transformação real.