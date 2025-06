E agora, Lula? Há alternativas, mas janela está fechando

O Congresso deu um recado claro — e belicoso — ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acerca de suas insatisfações com as relações entre as instituições na derrubada relâmpago do decreto de aumento do IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras). No cardápio das justificativas, teve um pouco de tudo — mágoas passadas, perspectivas de poderes futuros, desajustes no telefone sem fio da Praça dos Três Poderes.

O povo não aguenta mais pagar altos impostos, bradam os representantes eleitos que, na mesma noite em que sepultam uma busca por mais recursos por parte do governo, também mandam uma conta cara para essa mesma população via aumento de vagas na Câmara. É o ajuste fiscal do farinha pouca, meu pirão primeiro.

Mais do que uma derrota na votação, que expõe ainda mais a fragilidade da base aliada do governo, também o placar e os meios pouco leais adotados pelos presidentes das duas Casas do Congresso deixaram um gosto amargo na boca de quem despacha no Palácio do Planalto. Afinal, havia meios de evitar a humilhação e, mais do que isso, há alternativas para salvar as contas públicas, sufocadas pela expansão das despesas obrigatórias num ritmo superior à alta de receitas?