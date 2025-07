Mente acelerada dos adolescentes impulsiona revolução no setor financeiro

Por serem filhos dos Millennials — uma geração mais conservadora —, os Alfa e Beta tendem a receber educação e suporte financeiro mais estruturados dentro de casa, com pais atentos à importância de preparar seus filhos para um futuro de autonomia financeira. Um indício dessa mudança está nos dados de investimento em ações na B3: investidores com até 18 anos já representam 4% do total da base de pessoa física, o que revela o papel ativo dos pais na gestão patrimonial pensando no futuro de seus filhos.

Ou seja: se a Geração Z (nascida ente meados dos anos 1990 e o começo do atual século) abre o caminho, as próximas estão prestes a pavimentá-lo.

Dados do Fórum Econômico Mundial apontam que 69% dos jovens da Gen Z começaram a estudar sobre investimentos no início da vida adulta ou assim que entraram no mercado de trabalho. E 36% da Gen Z começou a investir antes mesmo de trabalhar — um comportamento identificado em apenas 17% dos Millennials, 10% da Geração X e 8% dos Baby Boomers. Os dados fazem parte da pesquisa Global Retail Investor Outlook 2024, divulgada em março, e que foi realizada em setembro de 2024, com 13 mil pessoas em 13 países, incluindo o Brasil. Também mostra que 40% da Geração Z e dos Millennials se sentem confiantes em sua capacidade de compreender o mercado financeiro e tomar decisões de investimentos acertadas, índice acima das gerações anteriores, com 27% da Geração X e 20% dos Baby Boomers.

Conectados desde sempre, a Gen Z se acostumou ao acesso instantâneo à informação e à possibilidade de escolher, personalizar e se posicionar. A segurança financeira virou sinônimo de liberdade e bem-estar emocional. Diferentemente das gerações anteriores, falar sobre investimentos precocemente deixou de ser algo excepcional.

Outro dado interessante vem da Bitget: mais de 40% dos cerca de 34 mil jovens da Gen Z ouvidos disseram já ter investido em criptomoedas — um comportamento de perfil agressivo e prova de que traumas financeiros do passado, como planos econômicos ou hiperinflação, não impactam tanto a decisão de hoje.

Atenta a essa tendência, a B3 lançou recentemente diversos produtos financeiros atrelados a criptomoedas. Hoje, já são 21 ETFs e BDRs e ETFs, além de Futuro de Bitcoin, Futuro de Ethereum e Futuro de Solana.