CSLL: o peso do imposto no pequeno negócio

Imagine um país onde a inovação financeira finalmente chega ao pequeno comerciante, ao autônomo, ao dono do boteco e da padaria. Agora, imagine que uma nova regra ameaça colocar esse avanço em risco. É exatamente isso que propõe a Medida Provisória 1303/2025: aumentar a alíquota da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) em 67%, de 9% para 15%, para empresas de contas digitais gratuitas e maquininhas de cartão, as chamadas IPs (Instituições de Pagamento). Enquanto isso, outras financeiras terão aumento menor, e os grandes bancos não serão afetados.

A proposta preocupa porque atinge justamente quem mais promoveu a inclusão financeira no Brasil. As IPs democratizaram o uso de cartões de crédito sem custos, de contas digitais gratuitas e dos pagamentos eletrônicos, permitindo que milhões de pequenos negócios e consumidores tivessem acesso a serviços antes restritos aos grandes bancos. O impacto desse aumento será sentido no bolso dos pequenos comerciantes e também dos consumidores, que hoje contam com tarifas baixas, crédito facilitado e serviços digitais acessíveis.

Diante desse cenário, há alternativas mais justas e eficientes para o governo alcançar o mesmo objetivo de arrecadação sem penalizar quem mais inovou. Uma sugestão seria dividir o aumento de forma proporcional apenas entre as empresas do setor financeiro, com acréscimo de 10% na CSLL para cada uma, por exemplo. Essa solução permitiria ao governo atingir sua meta de arrecadação sem concentrar o impacto sobre as IPs e, consequentemente, sobre milhões de pequenos comerciantes e consumidores do país.