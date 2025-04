Tarifaço pode baixar inflação, diz alto assesor de Haddad; queda ajuda Lula

No Ministério da Fazenda, a avaliação é de que a turbulência econômica deflagrada por Donald Trump com o tarifaço representa um processo de queda rápida da inflação, com possibilidade inclusive de fazer o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) voltar para dentro da meta do Banco Central, com teto de 4,5% para o ano. A inflação em 12 meses, segundo o IPCA divulgado hoje, está em 5,48%.

"No Brasil, o cenário é deflacionário, mesmo com dólar alto. A moeda americana já está no patamar médio de R$ 5,80 há quase seis meses. A transmissão do câmbio para o preço leva de quatro a seis meses. Já aconteceu", analisa um importante assessor do ministro Fernando Haddad.

Ele diz acreditar que, se o dólar se mantiver ao redor desse patamar, a queda dos preços das commodities agrícolas e do petróleo nas Bolsas internacionais vai contribuir para desacelerar a inflação de alimentos e os preços dos combustíveis no país.