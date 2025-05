Acordo EUA-China pode reduzir queda do dólar e afetar inflação no Brasil

A grande questão é como isso vai bater no Banco Central. O Copom divulga a ata da última reunião amanhã, mas deixou em aberto no comunicado da semana passada - em que aumentou o juros de 14,25% para 14,75% ao ano - se haverá mais uma alta.

Na perspectiva deste alto assessor de Haddad, "o que o Banco Central vai fazer de agora em diante não tem muita relação com isso (guerra comercial e preços). Até pode dar mais 0,25 p.p., mas o fim do ciclo já está contratado". Já para o Ibovespa, ele acha positivo. "Devemos bater e consolidar patamar recorde da Bolsa no Brasil", conclui.

Para Álvaro Bandeira, Coordenador de Economia da Apimec, o dólar, que vinha perdendo valor contra moedas fortes e de países emergentes, pode se valorizar, assim como o petróleo e commodities agrícolas.

Num primeiro momento, haverá um fluxo de recursos menos intenso para o resto do mundo. E o efeito será benéfico para ativos de maior risco. Empresas tech, como Nvidia e Testa, vão se recuperar. Mas no médio e longo prazo, a segurança do dólar e ativos americanos como porto seguro ficou arranhada e será repensada. Álvaro Bandeira, Coordenador de Economia da Apimec

Roberto Padovani, Economista-Chefe do BV, conta que depois do Trump trade do início do ano, com perspectiva de dólar forte e atração de capital para os Estados Unidos, aconteceu o contrário com anúncio de tarifas em 2 de abril. Instalou-se uma crise de confiança com enfraquecimento do dólar e redesenho do comércio mundial.