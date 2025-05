Lula almoça com Motta e Alcolumbre para falar de IOF

O almoço foi marcado pelo Planalto em cima da hora. Na sexta-feira, a agenda de Motta foi fechada para o domingo, e ele ficou em Brasília.

O aumento do IOF foi mal recebido no Congresso. E haverá muita pressão no colégio de líderes para pautar projetos que sustam o aumento do IOF.

Um dos principais é o do deputado André Fernandes (PL-CE). No Senado, Rogério Marinho (PL-RN) também apresentou uma proposta para suspender a alta do imposto. Segundo uma fonte próxima a Motta, "se tiver consenso entre líderes, pode ir a plenário".

Um líder importante acha improvável pautar o assunto. "Não temos pautado PDLs (projetos de decreto legislativo)", resume.

O assunto ganhou nova repercussão depois da entrevista do ministro Haddad ao jornal 'O Globo' no domingo. O ministro da Fazenda disse que vencer o déficit estrutural "depende muito mais do Congresso". Segundo Haddad, "hoje nós vivemos um quase parlamentarismo. Quem dá a última palavra sobre tudo isso é o Congresso".

O presidente da Câmara acusou o golpe e publicou no X: "A Câmara tem sido parceria do Brasil ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto. Precisa de menos desperdício. Vamos trabalhar em harmonia e em defesa dos interesses do país".