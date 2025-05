As alternativas do governo ao IOF

De qualquer forma é dinheiro na veia.

Taxação das bets

O presidente da Câmara, Hugo Motta, falou ontem em taxar as bets. Fabio Serrano, economista do BTG Pactual, fez uma conta rápida. Ele afirma que seria possível arrecadar R$ 9 bilhões taxando transferências das famílias para as bets com alíquota de 3,5% (a mesma do IOF) ou, se isso for considerado muito 'agressivo', adotar outro formato para arrecadar algo em torno de R$ 5 bilhões.

Mas ele faz algumas ponderações: "A taxação das bets, por mais que tenham virado inimigas nacionais, tem interesse econômico grande por trás. As empresas já são bastante taxadas. Tem a outorga, os tributos normais - IRPJ, CSLL, PIS/Cofins - o 'gross game revenue' (em cima do faturamento), a taxação do IR em cima do prêmio que a empresa paga para quem ganhou a aposta. Haverá muita pressão política pra não entrar". Renan Martins, economista da LCA 4Intelligence concorda. "As bets foram tema de regulamentação recente no Congresso. Seria necessário reabrir o debate", afirma.

Incentivos fiscais

Outro ponto citado por Hugo Motta é rever incentivos fiscais, conhecidos como gastos tributários. São desonerações ou isenções fiscais para empresas e setores que, nas contas mais recentes da Fazenda, levam à perda de arrecadação de cerca de R$ 800 bilhões por ano. "A revisão de incentivos fiscais seria bastante produtiva, dado o tamanho das renúncias, mas é uma batalha demorada e complicada de ser enfrentada", diz Martins, da LCA.