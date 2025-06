Mirar setor de petróleo para cobrir déficit fiscal traz riscos

As medidas aventadas pelo Ministério de Minas e Energia no setor de óleo e gás que poderiam gerar R$ 35 bilhões em receita até 2026 não são tão automáticas assim. E ainda podem gerar insegurança jurídica e regulatória. É o que afirma Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura.

Com a trapalhada do IOF, o governo quer arrumar dinheiro em outros setores da economia. As medidas estudadas vão em direção perigosa. A questão regulatória de Tupi, mudar por decreto presidencial, pode ter cheiro de quebra de contrato. A questão do preço de referência que está sendo discutido no governo com empresas, vir de canetada, também pode cheirar, no limite, a quebra de contrato. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura

Entre as medidas apresentadas por Silveira está a alteração do decreto de participação especial, que pode gerar R$ 9 bilhões com o campo de Tupi. Na opinião de Pires, essa é a pior medida. "Basta um decreto presidencial, do mesmo modo que o IOF. O decreto que rege a participação governamental, que faz os cálculos de arrecadação, é de 1998, do FHC", explica.