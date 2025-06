PT avalia que aumentar impostos de ricos é bom discurso eleitoral

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi nessa linha em um post nas redes sociais na sexta-feira à noite: "É uma questão de justiça cobrar contribuição das bets, dos bancos, dos rentistas de aplicações financeiras que estão isentos ou pouco pagam, enquanto um trabalhador desconta até 27,5% para o IR."

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, resume: "É a velha coalizão das elites que diz que tem que fazer ajuste, mas só em cima dos pobres. Quando é chamada a contribuir, diz 'aqui não'. É o velho patrimonialismo brasileiro".

Será uma disputa de narrativas com risco considerável para o PT. A oposição faz o discurso inverso: o PT só quer saber de aumentar impostos. Na semana passada, a federação União Progressista - com quatro assentos na Esplanada dos Ministérios - lançou manifesto com o seguinte título: "Conta Pública não é só criar impostos. É cortar desperdícios urgentes".

Pesquisa Datafolha divulgada hoje confirma essa perspectiva - 47% dos brasileiros acham que recursos públicos são suficientes, mas mal aplicados. Patamar que só fica abaixo de dezembro de 2016, no impopular governo Temer.

O pano de fundo é a eleição de 2026. Líderes do PT veem a aproximação da disputa como justificativa para notas recentes de entidades do setor privado ligadas ao mercado financeiro e setor produtivo criticando o governo até no corte de gastos, como auxílio-doença e seguro defeso. Uma dessas lideranças de esquerda enxerga um movimento crescente da centro-direita em favor do governador de SP, Tarcísio de Freitas, que aparece empatado com Lula nas simulações de segundo turno do Datafolha.

Hoje, na Câmara, está pautada a urgência do projeto de decreto legislativo que suspende o aumento do IOF, depois de mais uma rodada de conversas ontem entre Hugo Motta e Lula.