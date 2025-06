Banco Central faz serviço que governo não fez

O Copom optou por um último choque de juros — já na máxima em quase duas décadas — para ancorar as expectativas. Ninguém imaginava que Gabriel Galípolo vestiria tão bem o modelito hawk, jargão do mercado para conservador. Desde que assumiu, os juros subiram de 12,25% para 15% ao ano.

O mercado estava dividido em relação à decisão do Banco Central: metade achava que a Selic seria mantida e metade esperava uma alta. No comunicado, o Copom informou que a partir de agora interrompe o ciclo de aperto monetário para "examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado". No economês, dá um "forward guidance", avisa que parou.

Alexandre Azara, economista-chefe do UBS, avalia que a Selic ficará alta por mais tempo, o "higher for longer", com o primeiro corte só no ano que vem. "A mensagem é: não precifiquem corte de juros logo", afirma.