Copom indica caminho para a política fiscal do governo Lula

Com linguagem suave e tom professoral, o parágrafo 11 da Ata do Copom se estende - mais do que nas atas anteriores - sobre os efeitos da política fiscal e a necessidade de harmonia com a política monetária: "Uma política fiscal que atue de forma contra-cíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta. Assim, o debate mais recente, com ênfase na dimensão estrutural do orçamento fiscal e na redução ao longo do tempo de gastos tributários, tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e de ter impactos sobre o prêmio da curva de juros".

Esse seria o caminho positivo para o fiscal na visão do Comitê de Política Monetária. E casa com o plano do Ministério da Fazenda de apresentar, possivelmente essa semana, um projeto de lei para corte linear de 10% nos gastos tributários que, segundo contas recentes da Receita Federal, podem chegar a R$ 800 bilhões.

Caso contrário, a ata alerta para os efeitos deletérios do fiscal: "esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento do crédito direcionado e incertezas sobre estabilização da dívida pública elevam a taxa de juros neutra da economia". É quase um pedido de socorro. O governo precisa fazer sua parte ou o corte de juros vai demorar mais.