Acordo é pautar PDL do IOF no Senado ainda hoje

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, alega que Motta errou ao pautar IOF e não avisou o governo. E partiu para a disputa política insistindo no discurso ricos x pobres. Segundo o governo, não se trata de aumento de impostos para a população, mas de cobrar de quem hoje paga menos. E vê a pressão do setor produtivo como crucial para derrubar o IOF.

Interlocutores de Motta rebatem: "Qual a falta de previsibilidade? Tiveram todo o tempo do mundo. Faz 32 dias do primeiro decreto do IOF. Quando Hugo patou urgência, segurou o mérito, mas avisou que em uma ou duas semanas iria pautar".

E, por último, há grande insatisfação também com recentes manifestações que, segundo interlocutores de Motta, atribuem ao centro e oposição à derrubada dos vetos do setor elétrico que aumentam a conta de luz. "É muita infantilidade do governo ter sete senadores e 63 deputados da base votando para derrubar o veto e insistir que foi o Congresso que derrubou", relata um aliado. Houve acordo e todos derrubaram juntos. Falam até em acordo que envolveria interesses de ministros do governo com Carlos Suarez, empresário baiano conhecido como rei do gás. Como se vê, o que está em jogo é uma disputa política que vai muito além do IOF.