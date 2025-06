Lula vai para o embate com o Congresso

A decisão de recorrer ao Supremo é majoritária no entorno de Lula. Os ministros palacianos foram se convencendo um a um de que o recurso ao STF é necessário, apesar do risco de azedar ainda mais a relação com o Parlamento.

Fontes do Palácio relatam que não se trata apenas do IOF, mas de manter intactas as prerrogativas presidenciais. Na visão deles, é o poder presidencial que está em xeque. Se abrir precedente, o Congresso, sempre que achar que deve, vai derrubar decretos e avançar. É uma questão estrutural e não circunstancial. Está nas mãos da Advocacia Geral da União apresentar o parecer na semana que vem.

Apesar de se ouvir aqui e ali que o ideal seria Lula e os presidentes da Câmara e do Senado conversarem, impera o clima de chateação e irritação. "A Câmara tem que aprender que existe Constituição e é função do Executivo mexer no IOF", comenta uma liderança do governo.