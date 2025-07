Em jantar, Hugo Motta diz que judicialização afasta governo e pode retaliar

Empresários e políticos que estiveram ontem na casa de João Doria em jantar em homenagem ao presidente da Câmara relataram à coluna que Hugo Motta disse que a judicialização do IOF "pode ser caminho ruim adotado pelo governo federal para criar um confronto entre poderes, no caso Legislativo e Supremo Tribunal Federal".

Nas palavras de um empresário, "ele fez uma crítica educada e pontual ao governo, mas afirmou, sim, que recorrer ao STF para derrubar a decisão do Congresso vai afastar ainda mais Executivo e Legislativo".

A Advocacia Geral da União deve entrar hoje com ação no STF para questionar a constitucionalidade do PDL (projeto de decreto legislativo) aprovado por ampla maioria na Câmara e no Senado, na semana passada, que sustou o aumento do IOF.