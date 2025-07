Lula diz a aliados que vai procurar Motta e Alcolumbre

Alcolumbre achou ruim o governo ter recorrido ao STF contra a decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF. Mesmo assim, sinalizou ontem com bandeira branca ao pautar e ajudar a aprovar a MP que amplia o uso do fundo social para financiar o programa "Minha Casa, Minha Vida". O gesto foi reconhecido em post elogioso da ministra Gleisi Hoffmann nas redes sociais. Segundo esse senador, "Alcolumbre tem o sentimento de querer ajudar, é da natureza dele. Tanto ele quanto Pacheco e Lira entregaram muita coisa".

Interlocutores de Hugo Motta também afirmam que ele se reunirá com Lula se for chamado, como já disse publicamente.

Hoje pela manhã, grupos de WhatsApp de parlamentares pegaram fogo com a entrevista em que Lula afirma que a decisão de pautar o PDL que derrubou o IOF foi "absurda" e acusa Motta de ter rompido acordo costurado em reunião de líderes com o governo.

O humor azedou também com vídeos feitos por inteligência artificial que circulam entre a militância petista insinuando que Hugo Motta não se importa com os mais pobres. De novo, Gleisi voltou às redes sociais, desta vez em defesa do presidente da Câmara: "O debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia. Mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara".

Esse senador conclui que por trás da crise do IOF está um movimento político de olho em 2026. Mas é preciso restabelecer o diálogo. Afinal, ainda falta um ano e meio para a eleição.