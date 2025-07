Bolsonaristas esperam sanções contra Alexandre de Moraes nos próximos dias

A Lei Magnitsky pune indivíduos por violação de direitos humanos ou atos de corrupção. As sanções vão de proibição de entrada nos Estados Unidos a bloqueio de contas bancárias e transações financeiras. Os bolsonaristas não sabem se todas as sanções seriam aplicadas, mas se dão por satisfeitos com qualquer uma delas.

Um senador do núcleo duro aponta que Bolsonaro e Trump enfrentaram processos jurídicos semelhantes, que levam em consideração "especificidades técnicas para tirá-los da vida pública, sem relação com corrupção".

Um dos deputados mais influentes do bolsonarismo na Câmara trata o post de Trump como "importantíssimo" e nota que vem em momento difícil para Bolsonaro por questões de saúde. "Para o presidente pessoalmente não é qualquer coisa. É tuíte do homem mais poderoso do mundo".

Já sobre o que prenuncia para as eleições de 2026, há discordâncias. Para interlocutores próximos a Eduardo Bolsonaro, fortalece o nome do filho do presidente para a chapa eleitoral do ano que vem. E não precisaria nem ser como cabeça de chapa. O ideal seria na vice. O aliado cita a composição com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. "O governador tem 76 anos. Poderia ficar quatro anos e abrir caminho para Eduardo em 2030. Assim Eduardo acumularia a experiência necessária e não acumularia desgaste com o Supremo nem Parlamento. Pegaria o país mais ajeitado", analisa. Ele pondera que o arranjo não seria possível com Tarcísio, que ficaria oito anos na presidência.

Outros aliados mais pragmáticos com atuação no Congresso não veem assim. "Não acredito em Eduardo na chapa. A pretensão dele tem a ver com a ala mais radical. Está muito distante do processo local. Os caminhos seriam ou Michelle, que ganha bem a eleição. Nesse caso, o problema é o dia seguinte à vitória. Ela não tem experiência, nunca ocupou cargo publico.

E o Tarcísio, que enfrenta a rejeição da ala mais radical do PL, muito em função da maleabilidade dele em conversar com setores que hostilizam bolsonarismo no STF", declara o parlamentar. Logo se vê que o caminho para definir o candidato de direita ainda é muito tortuoso.