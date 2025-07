Palavra de Trump perde credibilidade no mercado

Bruno Imaizumi, economista da LCA 4intelligence, ressalta que "não voltaremos ao cenário de antes, mas deve ter maior volatilidade nos mercados até a possível reversão de tarifas. De qualquer forma, afeta mercado e a economia".

Marcelo Farias, head de renda variável da Onfield Investimentos, é mais cauteloso: "a escalada do tom de Trump e o anúncio das tarifas contra Japão e Coreia do Sul reacendem os fantasmas do protecionismo, trazendo de volta um ambiente de incerteza que havíamos deixado um pouco de lado nos últimos meses.

Esse tipo de medida tem duplo impacto: por um lado, pode gerar inflação via aumento de custos de importação. Por outro, reduz previsibilidade para empresas e investidores globais". No curto prazo, o mercado deve reagir com maior aversão ao risco. "Podemos ver pressão negativa nas bolsas, especialmente em setores ligados ao comércio global e tecnologia, além de uma valorização do dólar frente a moedas emergentes, como o real, dada a busca por proteção", conclui.

Aral ressalta que, ainda assim, o dólar no Brasil tem piso de R$ 5,35, o que deve ser atingido nos próximos dias. Mesmo que haja valorização momentânea do dólar devido às incertezas criadas pelo tarifaço de Trump. O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos é muito grande, o que atrai capital estrangeiro para cá.