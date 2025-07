Quebra de patente e taxação de big techs são retaliação em último caso 

Empresas e associações como a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos serão ouvidas no âmbito das negociações. Mas todos participarão de um grupo de trabalho. Segundo um interlocutor próximo ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, "vão analisar as melhores alternativas".

Há um cardápio de medidas de retaliação citadas pelo MDIC: elevação tarifária para alguns setores que não cause maior prejuízo a empresas nacionais; quebra de patentes - pode ser de qualquer setor, sendo que o farmacêutico é o que mais assusta pela quantidade de patentes e laboratórios poderosos - taxação de big techs - com aumento de impostos e corte de benefícios.

O assessor cita especificamente o projeto para instalar data centers no Brasil, que envolve interesses chineses e americanos. Essas empresas seriam instaladas na Zona de Processamento de Exportação, que conta com benefícios tributários. Esses pedidos podem ser negados, já que são discricionários.

A lei Lei Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso e sancionada por Lula em abril, permite a adoção de uma série de medidas unilaterais em face do país agressor. Ela não precisa ser igual nem tarifária. Pode envolver quebra de propriedade intelectual ou barreiras fitossanitárias, por exemplo. O decreto que regulamenta a lei, segundo fontes do governo, deve sair ainda essa semana. A competência para determinar as medidas ficará no âmbito do Gecex - o Comitê Executivo de Gestão, do MDIC. O conselho estratégico composto por ministros do governo é que vai bater o martelo.

"Eu acho que tem que voltar para a racionalidade", diz o assessor de Alckmin. "Tem que fingir que não está percebendo que Trump é louco e falar como se ele fosse normal. Tratar a equipe dele como se fosse empoderada, coisa que não é". E ele dá um exemplo. "Tivermos reunião sexta passada, disseram para ficarmos tranquilos que não teríamos tempo de definir até 9 de julho (primeiro prazo para retomar tarifas de Trump), mas que o prazo seria estendido até 1 de agosto". O governo foi pego de supresa. Ninguém estava preparada para o petardo do Trump.