STF pode dizer que decreto do IOF é 'parcialmente inconstitucional'

Um ministro relatou a seguinte história para ilustrar a celeuma: "Minha impressão é de que houve muitas falhas nesse decreto, muito improviso". E ele recorre a uma anedota para ilustrar como o governo pode morrer pela boca, por já ter dito muitas vezes que o IOF é necessário para fechar as contas e cumprir a meta fiscal: "O ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, conta uma história de um pequeno criminoso contumaz no Recife, terra dele, que decide assaltar uma casa e entra pelo quintal. A casa por acaso era do delegado. Ele pula o muro, cai no galinheiro e faz uma barulheira enorme. O delegado, valentão, sai com lanterna e revólver na mão e encontra o velho conhecido com muitas passagens pela polícia. E pergunta a ele: 'Veio assaltar a minha casa?' Ao que o ladrão responde: 'Doutor, mil desculpas, serviço mal feito'." O ministro conclui: "É um pouco o que a gente tá vivendo".

O governo já recuou duas vezes do decreto do IOF. A projeção de arrecadação caiu de R$ 20 bilhões para R$ 12 bilhões na última versão, que foi derrubada pelo Legislativo. Cabe ao STF analisar se houve desvio de finalidade. O governo encaminhou defesa alegando que o IOF tem viés regulatório. Já o Congresso alega que a finalidade é arrecadatória e extrapola a função do Executivo.