Prioridade do governo é resolver tarifaço até 31/07, não pedir extensão

Outro tema aventado foi a possibilidade de mudar a rota do comércio e vender para outros países. José Velloso, presidente-executivo da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), afirma que, no caso da indústria de transformação, não existe essa possibilidade. Ele explica que a indústria no Brasil e nos EUA é complementar. "Os EUA são o maior parceiro da indústria de transformação: 26% do que exportamos vão para lá. São equipamentos de média e alta tecnologia. O que nós fazemos aqui é terminado lá. Não tem como pegar o que a gente vende e vender em outro lugar. Temos muito a perder", explica.

Velloso diz ainda que o efeito macro pode não ser devastador, mas, na microeconomia, muitas empresas vão fechar. "Quatro mil empresas americanas investem no Brasil. É importante para nós e para eles. Somos o nono parceiro comercial dos Estados Unidos", conclui.