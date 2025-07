Haverá novas sanções ao Brasil, diz líder do PL

O deputado Eduardo Bolsonaro esteve essa semana em Washington e passou pelo Departamento de Estado comandado por Marco Rubio. Os dois são próximos. Segundo interlocutores do deputado, ele foi avisado que as sanções só estão começando.

Na leitura de aliados, a operação da PF contra Bolsonaro devolve o protagonismo à direita, que está nas cordas desde o tarifaço de Trump e a reação da esquerda com a retórica de soberania.

Ao impedir Bolsonaro de acessar redes sociais e determinar o uso de tornozeleira eletrônica antes do fim do processo, vitimiza o ex-presidente e reforça o discurso de que é perseguido pelo juiz implacável. Desse ponto de vista, é um "presente" do ministro. Devolveu a contenda para onde a direita sempre quis - o antagonismo com Alexandre de Moraes.