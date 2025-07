Governo federal vai reduzir congelamento de R$ 31 bilhões

Relatório do BTG Pactual estima que o contingenciamento deve ser reduzido em R$ 15 bilhões, para R$ 6 bilhões. "Isso se deve basicamente a uma mistura de manutenção do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), incorporação da concessão de petróleo (R$ 15 bilhões) e dados mais fortes de arrecadação de maio e junho", escreveu Fabio Serrano, economista sênior do BTG, no relatório. "A arrecadação está vindo muito forte. A principal surpresa está nos tributos ligados ao mercado de trabalho e rendimentos financeiros", afirma.

Já do lado do bloqueio, o BTG estima aumento de R$ 5 bilhões, basicamente por conta do aumento do BPC, que comprime o espaço de outras despesas. Gabriel Barros, economista-chefe da ARX Investimentos, concorda. Mas chama atenção para a segunda metade do ano: "A receita recorrente tem sido mais resiliente, mas é preciso cautela no terceiro e quarto trimestres em razão da desaceleração da economia". Já sobre o aumento do bloqueio, ele tem dúvidas: "Talvez sim, mas se revisarem gasto com pessoal para baixo, não deve vir".

Na visão do banco, o cumprimento da meta em 2025 está fácil com a manutenção do IOF (com exceção do risco sacado, como determinado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes). "A mudança que fizemos foi projetar cumprimento da meta em 2026 também. Essa mudança se deveu a um 'mix' de arrecadação corrente forte, manutenção do IOF e uma clareza maior das concessões de petróleo. É um call bastante dependente de receitas extraordinárias, mas acreditamos que vão entregar", completa.

Barros acredita que a meta de 2025 será cumprida no limite inferior, que permite déficit de 0,25 ponto percentual. Já para o ano que vem, tem dúvidas: "Hoje não acredito. Só se a economia surpreender".