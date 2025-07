Brasil propõe suspender tarifas a setores 'sensíveis' e pede adiamento

Em reuniões técnicas com autoridades americanas nos últimos dias, o Brasil propôs excluir do tarifaço que deve entrar em vigor no dia 1º de agosto os setores mais sensíveis ao aumento da taxação. Entre eles estão: aço, alumínio, pescados, fruta, carne, suco de laranja, e a Embraer. A coluna apurou com o Itamaraty que os movimentos acontecem nos bastidores, com níveis técnico, político e privado envolvidos, mas sem divulgação.

Segundo um assessor próximo ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, ainda não houve resposta aos recentes esforços de negociação: "Os americanos atendem, dialogam, mas não ofereceram nenhuma contraproposta. Os temas ainda são os da carta de Trump e os relativos à seção 301, com big techs e Pix. Nada comercial". A seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos trata da investigação de práticas comerciais consideradas lesivas ao país.

Nas palavras desse negociador, a proposta do governo brasileiro é "reduzir a tarifa [de 50%] ou manter em 10%, adiar a sobretaxa para além da semana que vem e excluir aqueles sensíveis". Além disso, já foram enviadas duas cartas formais aos americanos com propostas sigilosas de negociação, mas ainda sem resposta. Os canais estão interditados, e as ofertas não chegam à Casa Branca, tampouco aos assessores mais próximos ao presidente Donald Trump.