Nos EUA, Jaques Wagner pede para Bush intermediar encontro de Lula e Trump

O líder do governo federal no Senado, Jaques Wagner, que está em Washington (EUA) com a comitiva de senadores brasileiros, ligou hoje para o ex-presidente norte-americano George W. Bush (2001-2009) com um pedido especial: intermediar um encontro entre Lula e Donald Trump.

Lula e Bush, que é do Partido Republicano, o mesmo de Trump, tinham excelente relação no primeiro mandato do petista, quando os dois eram presidentes de seus países. Na época, Wagner era ministro do Trabalho de Lula e esteve em reunião oficial com Bush.

Amigo antigo de Lula, Wagner é a favor de uma conversa com Trump para tentar avançar nas negociações do tarifaço de 50% às exportações brasileiras. Outros ministros próximos ao Planalto são contra a tentativa de aproximação, com medo da reação imprevisível de Trump.