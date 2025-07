Governo vê recuo dos EUA em exceções, mas motivação política preocupa

Nas contas da Amcham, a Associação Comercial Brasil- EUA, a lista de exceções representa 43,4% do valor total exportado pelo Brasil para os norte-americanos, de US$42,3 bilhões.

Na repercussão setorial, houve alívio e frustração. O suco de laranja voltou para a taxa de 10% e evitou prejuízo de R$ 4,3 bilhões por ano. "Achei ótimo", disse Ibiapaba Neto, da Citrus BR, que desde o começo dizia esperar a edição da ordem executiva. Na visão dele, "essa foi uma concessão feita para a indústria americana, não para os exportadores brasileiros. A questão é que exige uma interdependência no caso do Brasil e por isso ficamos [os citricultores] de fora. 70% da importação americana e 56% do consumo é de suco brasileiro".

Já a carne não foi poupada, apesar de a JBS constar como a maior doadora do evento de posse de Donald Trump.

Nas contas da indústria paulista, o cenário é de alívio. "O principal ficou de fora. Melhorou bem", relatou à coluna um interlocutor da Fiesp. Na lista de exceções aparecem gás natural, petróleo, minérios, metais, peças para turbinas e motores aeronáuticos, produtos industriais e químicos especiais. A principal beneficiada é a Embraer. Em seu périplo em Washington, o presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, passou pelos principais gabinetes da capital americana e assegurou os interesses da gigante de aviação nacional. Fez o lobby certo.