Governo descarta retaliação por ora e deve tentar excluir mais setores

Geraldo Alckmin deve ter mais uma reunião em breve com sua contraparte americana. A avaliação interna é de que é possível excluir mais setores. "Máquinas é um problema porque é fácil substituir o destino", avalia um auxiliar de Alckmin. "Os demais são mais fáceis de convencer". Café, suco de laranja e pescados foram sobretaxados, por exemplo, e certamente farão parte do pleito do governo.

Na visão de Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, a retaliação seria contraproducente. "É muito provável que o Brasil não vá pensar em retaliação. Primeiro, porque a retaliação em bens acaba prejudicando a própria cadeia produtiva brasileira. Segundo, porque a retaliação em propriedade intelectual é uma medida muita extrema. Seria adotada como última medida, se não houver nenhum tipo de alternativa de interlocução com o governo americano", afirma.

Já o pacote preparado para socorrer empresas poderá ser menor, dado o impacto consideravelmente reduzido do embargo americano. Havia muita preocupação com a Embraer, e ela ficou de fora do tarifaço. As medidas previstas serão na linha de crédito para capital de giro de empresas atingidas ou setores que acumulem perdas de contrato, algo na linha do que foi feito no Rio Grande do Sul. Nas contas do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), cerca de US$ 15 bilhões do fluxo de comércio seguem sujeitos à taxa de 50%. Nesse rol, há empresas médias e setores menos protegidos.

Hoje o Ministério da Fazenda deve fechar o espaço fiscal para o pacote. O MDIC fica responsável pelos setores e os possíveis impactos.