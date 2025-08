Parlamentares alertam que prisão de Bolsonaro contamina a pauta

O recrudescimento da polarização na volta ao trabalho do Legislativo pode atrasar a pauta prioritária para o governo, como a isenção do IR até R$ 5 mil e a medida provisória que taxa bets, fintechs e investimentos financeiros. Para deputados e senadores da centro-esquerda e direita com quem a coluna conversou, o plenário será dominado pela disputa política após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Na visão de uma liderança de centro-esquerda, "tira a oposição do 'corner' em que se encontrava, devolvendo a posição de vítima a Bolsonaro, que só cometeu um 'errinho' e é perseguido pelo Judiciário". Esse deputado acha que a motivação para a prisão foi arquitetada por Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, que provocaram Alexandre de Moraes com ligações para o ex-presidente durante os protestos de domingo, e a posterior publicação nas redes sociais, justamente o que as medidas cautelares proibiam.

O resultado é a pressão da oposição pela anistia na Câmara e o impeachment de Moraes no Senado. Na Câmara, um líder de centro-direita que preferiu não se identificar vê a pauta tensionada entre anistia de um lado e cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro de outro. "Hoje será o termômetro. Somos solidários à situação de Bolsonaro, mas pautar a anistia do jeito que eles querem, não vejo possibilidade. Quanto à cassação de Eduardo, é prematuro falar".