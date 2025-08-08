Oposição ganha força e empareda Hugo Motta

No Senado, pela primeira vez, a oposição reuniu as 41 assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes. O presidente Davi Alcolumbre já avisou que não vai pautar. A prerrogativa é dele. Mas dá o termômetro de como a situação se complicou para o STF depois de decisões consideradas exageradas pelo Parlamento, como a prisão domiciliar de Bolsonaro e a tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno do senador Marcos do Val. O Judiciário, que também comete seus equívocos, turbina o movimento extremista.

Isolado no começo do recesso parlamentar, o PL ganhou o apoio do centrão, como União Brasil e o PP, que hoje formam a Federação União Progressista, para debater o PL da anistia aos réus do 8 de janeiro - o mais famoso e quem realmente interessa salvar é Jair Bolsonaro - e pautar o fim do foro privilegiado, além da PEC das Prerrogativas. As duas últimas na esperança de dar um salvo conduto a parlamentares investigados e tirá-los das garras do STF. Deputados sentem-se reféns do Supremo, que têm mais de 80 inquéritos de desvios de emendas parlamentares.

É cedo para saber quais dessas pautas de fato vão avançar nas próximas semanas. Há resistência dos governistas. Um experiente analista em Brasília lembra aos parlamentares que ficar nas mãos da primeira instância, no caso do fim do foro, sujeito a interesses regionais, não é uma boa ideia. Hugo Motta admitiu em entrevista ontem que pautas como a anistia podem avançar se houver maioria no colégio de líderes e ambiente político. Essa última condição refere-se sobretudo a apoio na sociedade. E pesquisas mostram que a anistia não é uma agenda popular.

Já Hugo Motta sai enfraquecido do episódio. Quem construiu o acordo para superar o impasse foi o ex-presidente da Câmara e fiador de sua campanha, Arthur Lira. Um dos participantes das negociações disse que não foi boa ideia colocar o ex-presidente para negociar. Passa a imagem de tutor, avalizador. Segundo este deputado, seria melhor ter nomeado os líderes mais afinados para chegar a um acordo. "Motta levou 24 horas para sentar na cadeira da presidência", resumiu.

Todo o acordo se deu no gabinete de Arthur Lira. Segundo relatos, ele chamou o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e perguntou o que seu grupo precisava para deixar a mesa diretora. Sóstenes apontou dois compromissos: votar o fim do foro privilegiado a e a anistia aos réus do 8 de janeiro. Na frente de mais cinco ou seis testemunhas entre lideranças do PP, União Brasil, MDB e PSD, Lira respondeu que Hugo Motta não podia assumir publicamente esse compromisso porque seria desmoralizante. Mas o entendimento podia avançar entre os líderes. Com o acordo selado na sala de Lira, todos subiram para o andar acima, onde fica a sala da presidência.

Pelo menos um senador da oposição foi chamado para avalizar o acordo na Câmara e desobstruir a mesa no Senado. Ele cita que o objetivo foi alcançado. A oposição termina a semana com sangue nos olhos. Saiu do isolamento. E o que está em pauta para semana que vem são interesses dos bolsonaristas junto com o centrão. Não os do governo.