Falta compreensão do STF sobre a Lei Magnitsky, diz banqueiro

A decisão do ministro do STF Flávio Dino que invalida o alcance de leis estrangeiras em território nacional, um claro alerta aos bancos brasileiros que aplicarem a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, é vista com preocupação por banqueiros. "A sanção não será aplicada no Brasil, mas nos Estados Unidos", explica o presidente de um grande banco nacional.

Vai atingir, por exemplo, a filial do Banco do Brasil nos Estados Unidos, o BB Americas, que faz parte do sistema Swift (sistema mundial que permite transações financeiras) e opera em dólar. Pode ser multado e impedido de fazer transações. Vai gerar problema para todos os clientes do Banco do Brasil", afirma. "Está fácil pro Dino falar isso. O que o Banco do Brasil vai fazer? Sofrer prejuízo e processar o governo brasileiro?', questiona o executivo. Ele explica que existem basicamente dois níveis da Lei Magnitsky.

O entendimento é que Moraes foi sancionado no primeiro nível. Não pode ter conta em dólar ou nos Estados Unidos. Mas pode avançar para o mais grave, que pune qualquer pessoa ou instituição financeira que tiver relação com o ministro.