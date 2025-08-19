Falta compreensão do STF sobre a Lei Magnitsky, diz banqueiro
A decisão do ministro do STF Flávio Dino que invalida o alcance de leis estrangeiras em território nacional, um claro alerta aos bancos brasileiros que aplicarem a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, é vista com preocupação por banqueiros. "A sanção não será aplicada no Brasil, mas nos Estados Unidos", explica o presidente de um grande banco nacional.
Vai atingir, por exemplo, a filial do Banco do Brasil nos Estados Unidos, o BB Americas, que faz parte do sistema Swift (sistema mundial que permite transações financeiras) e opera em dólar. Pode ser multado e impedido de fazer transações. Vai gerar problema para todos os clientes do Banco do Brasil", afirma. "Está fácil pro Dino falar isso. O que o Banco do Brasil vai fazer? Sofrer prejuízo e processar o governo brasileiro?', questiona o executivo. Ele explica que existem basicamente dois níveis da Lei Magnitsky.
O entendimento é que Moraes foi sancionado no primeiro nível. Não pode ter conta em dólar ou nos Estados Unidos. Mas pode avançar para o mais grave, que pune qualquer pessoa ou instituição financeira que tiver relação com o ministro.
Marcelo Crespo, Coordenador do Direito da ESPM, vê a decisão de Dino como um recado político. "O problema é que, por mais que a gente discorde de como a Magnitsky está sendo aplicada no Brasil, não temos o controle da aplicação dessa lei. E não vai ser uma decisão do STF que vai conseguir impedir porque se trata do funcionamento do sistema financeiro mundial. Em última instância, a lei pode isolar o Brasil do sistema financeiro Swift, fazer com que o país tenha um colapso econômico", relata.
Já Rafael Mafei, professor da Faculdade de Direito da USP, afirma que Dino dá um argumento jurídico para a empresa que opera nos dois países brigar na justiça americana. "Aqui no Brasil o STF já afirma que suspender conta, cartão de crédito ou praticar ato contra brasileiros em operações no Brasil em cumprimento à ordem dos Estados Unidos tem que passar pelo reconhecimento da nossa justiça. Mas nos Estados Unidos a validação judicial ainda não existiu, o que significa que Visa, Amex e Banco do Brasil, por exemplo, podem recorrer à justiça de lá com o argumento de que não podem sancionar Alexandre de Moraes aqui", pondera.
"O impasse é evidente e decorre da própria soberania brasileira", comenta Vladimir Aras, professor da Universidade de Brasília especializado em cooperação internacional. "O problema não é jurídico, pois realmente nenhuma lei ou decisão de governo estrangeiro pode ser cumprida no Brasil sem mediação brasileira. O problema é de índole econômica. As instituições que poderão ser atingidas deverão fazer uma opção entre a cruz e a espada", conclui.
