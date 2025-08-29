Pedido para Lei de Reciprocidade coincide com julgamento de Bolsonaro
O pedido de Lula para o início do processo da Lei de Reciprocidade coincide com o julgamento de Jair Bolsonaro e a possível escalada de sanções por parte do governo Trump em caso de condenação do ex-presidente da República. Segundo fontes consultadas pela coluna, o governo adota uma medida preventiva para, a qualquer momento, dar uma resposta aos Estados Unidos.
"Há um script. As negociações possíveis entre Geraldo Alckmin e o departamento de comércio americano seguem. Nos próximos dias, teremos audiências públicas em Washington na investigação da seção 301 (sobre práticas de comércio ilegais) que coincidirão com as sessões do STF. O Brasil lançou o programa de apoio às empresas e estará pronto para reagir, caso seja necessário", comenta um assessor próximo ao vice-presidente Alckmin.
O ideal, ressaltam essas fontes, é não ter de recorrer à retaliação. Serve também como instrumento de pressão para chamar os Estados Unidos de volta à mesa de negociação, uma vez que os canais diplomáticos e comercial estão praticamente fechados.
O Ministério de Relações Exteriores apresentou o pedido ontem. Hoje, a Camex (Câmara de Comércio Exterior) deve distribuí-lo aos demais ministérios e ouvir cada um no prazo de 30 dias. Depois o Gecex - colegiado da Camex composto pelos ministérios da Indústria, Fazenda, Casa Civil e outros - decide se abre consulta, cria um grupo de trabalho e, ao final, indica qual contramedida pode ser aplicada.
Diplomatas do Itamaraty explicam que o processo é longo. Deve durar entre seis e sete meses e pode ser comparado à investigação que os Estados Unidos promovem contra o Brasil por comércio ilegal no USTR (Escritório de Representação Comercial) citando, por exemplo, Pix e pirataria. Os Estados Unidos são informados e podem se manifestar. No cenário ideal, as negociações serão reabertas.
"Se as conversas não avançarem para poder avaliar medidas mais adiante, é preciso dar início agora", afirma um diplomata graduado do governo.
O ex-secretário de comércio exterior Welber Barral explica que esses ministérios vão avaliar primeiro a possibilidade de retaliação. "A análise é sobre quais seriam os mecanismos de retaliação e eventuais impactos de uma retaliação contra os Estados Unidos".
Economistas lembram que sobretaxar produtos americanos pode gerar inflação e aumentar os custos da indústria, que importa uma série de insumos. No próprio ministério de Desenvolvimento e Indústria há dúvidas sobre a viabilidade de medidas não-tarifárias, como quebra de patentes de produtos farmacêuticos. "Isso só seria possível para as hipóteses em que existe produção nacional. Não acho que siga por aí neste momento", comenta o assessor de Alckmin.
