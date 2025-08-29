Pedido para Lei de Reciprocidade coincide com julgamento de Bolsonaro

O Ministério de Relações Exteriores apresentou o pedido ontem. Hoje, a Camex (Câmara de Comércio Exterior) deve distribuí-lo aos demais ministérios e ouvir cada um no prazo de 30 dias. Depois o Gecex - colegiado da Camex composto pelos ministérios da Indústria, Fazenda, Casa Civil e outros - decide se abre consulta, cria um grupo de trabalho e, ao final, indica qual contramedida pode ser aplicada.

Diplomatas do Itamaraty explicam que o processo é longo. Deve durar entre seis e sete meses e pode ser comparado à investigação que os Estados Unidos promovem contra o Brasil por comércio ilegal no USTR (Escritório de Representação Comercial) citando, por exemplo, Pix e pirataria. Os Estados Unidos são informados e podem se manifestar. No cenário ideal, as negociações serão reabertas.

"Se as conversas não avançarem para poder avaliar medidas mais adiante, é preciso dar início agora", afirma um diplomata graduado do governo.

O ex-secretário de comércio exterior Welber Barral explica que esses ministérios vão avaliar primeiro a possibilidade de retaliação. "A análise é sobre quais seriam os mecanismos de retaliação e eventuais impactos de uma retaliação contra os Estados Unidos".

Economistas lembram que sobretaxar produtos americanos pode gerar inflação e aumentar os custos da indústria, que importa uma série de insumos. No próprio ministério de Desenvolvimento e Indústria há dúvidas sobre a viabilidade de medidas não-tarifárias, como quebra de patentes de produtos farmacêuticos. "Isso só seria possível para as hipóteses em que existe produção nacional. Não acho que siga por aí neste momento", comenta o assessor de Alckmin.