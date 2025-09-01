PL do devedor contumaz será aprovado amanhã, afirma relator
O projeto de lei complementar do devedor contumaz ganhou tração com a operação Carbono Oculto, que desvendou o esquema financeiro do PCC, usando fintechs e fundos de investimento na Faria Lima, por onde bilhões de reais escoaram para a economia formal.
A nova lei tem como alvo as organizações criminosas ao punir empresas que reiteradamente sonegam impostos. "Temos maioria para aprovar o texto no Senado. Depois segue para a Câmara. A operação do Ministério Público e da Receita deu o empurrão que precisávamos", diz o relator Efraim Filho (União-PB).
O texto final será apresentado em coletiva de imprensa hoje, às 16h. "O objetivo é desarticular as empresas chamadas 'casca de ovo', que só existem no papel. Quando se vai atrás do patrimônio, não existe. O CPF é de um laranja. Hoje, 1.200 empresas se enquadram nesse critério. Elas devem cerca de R$ 200 bilhões em impostos nos últimos cinco anos", afirma o senador Efraim Filho.
A cifra bilionária é tida como irrecuperável. Mas é possível, a partir do endurecimento da legislação, coibir a prática criminosa, com medidas como cancelamento do CNPJ e suspensão imediata da atividade da empresa, medidas cautelares atualmente não previstas no processo administrativo da Receita Federal e que passarão a valer. O texto gera também mais rigor nas penalidades.
Pela legislação atual, quando a Receita identifica a dívida, há prazos longos tanto para a resposta da empresa notificada da infração administrativa ou inadimplência como a posterior abertura de processo. "Com a demora, a empresa que pratica o crime já abriu e fechou. Não conseguimos rastrear o laranja, o CNPJ é desconhecido. E o criminoso abre outra empresa e faz a mesma coisa de novo", explica o relator.
O projeto de lei foi elaborado por uma comissão de juristas e tem o apoio do ministério da Fazenda, da Receita Federal e do setor produtivo. Segundo o senador, o texto impõe cláusulas bem objetivas para não confundir o devedor contumaz com uma empresa que eventualmente enfrente dificuldades e deixe de pagar impostos.
"Identificamos critérios de inadimplência reiterada para não confundir contumácia com mera inadimplência. O valor da dívida não é o mais importante. A Receita tem mecanismos para apontar se aquela empresa tem sonegado impostos de forma repetitiva. É isso que vai enquadrá-la", conclui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.