PL do devedor contumaz será aprovado amanhã, afirma relator

A cifra bilionária é tida como irrecuperável. Mas é possível, a partir do endurecimento da legislação, coibir a prática criminosa, com medidas como cancelamento do CNPJ e suspensão imediata da atividade da empresa, medidas cautelares atualmente não previstas no processo administrativo da Receita Federal e que passarão a valer. O texto gera também mais rigor nas penalidades.

Pela legislação atual, quando a Receita identifica a dívida, há prazos longos tanto para a resposta da empresa notificada da infração administrativa ou inadimplência como a posterior abertura de processo. "Com a demora, a empresa que pratica o crime já abriu e fechou. Não conseguimos rastrear o laranja, o CNPJ é desconhecido. E o criminoso abre outra empresa e faz a mesma coisa de novo", explica o relator.

O projeto de lei foi elaborado por uma comissão de juristas e tem o apoio do ministério da Fazenda, da Receita Federal e do setor produtivo. Segundo o senador, o texto impõe cláusulas bem objetivas para não confundir o devedor contumaz com uma empresa que eventualmente enfrente dificuldades e deixe de pagar impostos.

"Identificamos critérios de inadimplência reiterada para não confundir contumácia com mera inadimplência. O valor da dívida não é o mais importante. A Receita tem mecanismos para apontar se aquela empresa tem sonegado impostos de forma repetitiva. É isso que vai enquadrá-la", conclui.