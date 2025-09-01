Tarcísio articula anistia e recebe promessa de apoio do Republicanos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mergulhou de cabeça na articulação pela anistia na semana do julgamento que selará o destino de Bolsonaro. Hoje, recebeu o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, para um café da manhã no Palácio dos Bandeirantes. O deputado postou nas redes sociais: "no cardápio do dia: anistia".
O Republicanos é o partido do presidente da Câmara, Hugo Motta, que até aqui tem resistido em pautar a anistia, tanto por pressão do governo como do Supremo Tribunal Federal. No encontro dessa manhã, Marcos Pereira se comprometeu a respaldar Hugo Motta, além de convencer seu partido a fechar questão. O texto defendido pelo governador é o que prevê anistia ampla, geral e irrestrita, beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa conta, a anistia poderia ganhar apoio do União Brasil, PP e Republicanos, além dos votos declarados do PL e Novo.
Nos últimos 20 dias, Tarcísio de Freitas tem ido todas as semanas a Brasília. Esteve com Jair Bolsonaro, conversou com Hugo Motta e reuniu-se com presidentes de partidos e governadores de direita. No evento que selou a federação entre União Brasil e Progressistas, era chamado por todos de "presidente", em alusão a uma candidatura presidencial em 2026.
Ele é o nome favorito dos partidos de direita. A política tem pressionado Bolsonaro a optar por um nome moderado, capaz de acenar ao centro. Nas palavras de um senador do União Brasil: "Na visão da sociedade, Tarcísio é de centro e não leva o sobrenome nem a rejeição da família Bolsonaro. Ele pode agradar o eleitor que não quer nem Lula nem Bolsonaro". Segundo esse entendimento, é quem agrega maiores condições de governabilidade e união.
A articulação do governador de São Paulo pela anistia, após defender publicamente no fim de semana que o primeiro ato caso eleito presidente da República seria indultar Bolsonaro, é visto no meio político como aceno objetivo à candidatura presidencial em troca do apoio do ex-presidente.
Entre os partidos de centro, mesmo quem não apoia a anistia, admite que passa na Câmara. "Pode não ter ampla maioria, mas aprova", diz um líder. Na esquerda, o radar está ligado. Um líder admitiu à coluna que a pauta deve ganhar tração, mas ainda não teria votos para passar.
No Senado, um parlamentar experimentado lembra que há 41 assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes, número suficiente para aprovar a anistia. É claro que ainda tem a barreira do Supremo Tribunal Federal, que poderia declarar a inconstitucionalidade do tema. Mas a política não desiste. A pressão só tende a crescer com a provável condenação do ex-presidente.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.