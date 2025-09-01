Tarcísio articula anistia e recebe promessa de apoio do Republicanos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mergulhou de cabeça na articulação pela anistia na semana do julgamento que selará o destino de Bolsonaro. Hoje, recebeu o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, para um café da manhã no Palácio dos Bandeirantes. O deputado postou nas redes sociais: "no cardápio do dia: anistia".

O Republicanos é o partido do presidente da Câmara, Hugo Motta, que até aqui tem resistido em pautar a anistia, tanto por pressão do governo como do Supremo Tribunal Federal. No encontro dessa manhã, Marcos Pereira se comprometeu a respaldar Hugo Motta, além de convencer seu partido a fechar questão. O texto defendido pelo governador é o que prevê anistia ampla, geral e irrestrita, beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa conta, a anistia poderia ganhar apoio do União Brasil, PP e Republicanos, além dos votos declarados do PL e Novo.

Nos últimos 20 dias, Tarcísio de Freitas tem ido todas as semanas a Brasília. Esteve com Jair Bolsonaro, conversou com Hugo Motta e reuniu-se com presidentes de partidos e governadores de direita. No evento que selou a federação entre União Brasil e Progressistas, era chamado por todos de "presidente", em alusão a uma candidatura presidencial em 2026.