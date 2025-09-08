Radicalização é estratégia para o atual momento, diz aliado de Tarcísio
Um assessor próximo a Tarcísio de Freitas, que despacha diariamente com o governador paulista, descreve o seu atual momento como de "definir posições", mas nega que Tarcísio tenha se tornado um extremista.
"A radicalização é para o momento. Depois volta ao estilo dele, que é o estilo moderado", afirma. No discurso do ato de 7 de Setembro, na avenida Paulista, Tarcísio fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal, chamou Alexandre de Moraes de "tirano" e pressionou o presidente da Câmara, Hugo Motta, a pautar a anistia.
"Ele era acusado por bolsonaristas mais radicais de passar pano. Agora vai tomar pancada de um lado só. Estava tomando pancada dos dois lados", reforça o assessor. Esse discurso vale tanto para a candidatura à reeleição de São Paulo — em que o governador corria o risco de perder o apoio do bolsonarismo e ver surgir um "outsider" no estilo Pablo Marçal —, como para a corrida presidencial.
Segundo essa fonte relatou à coluna, Tarcísio só sairá candidato a presidente ser for ungido. "Ele já tem o apoio do Centrão. Tinha que evitar que o do bolsonarismo estolasse. Se o avião estola, cai. Por isso, trabalha para ter influência nacional em um ato nacional de grande repercussão [em referência ao julgamento do STF e a anistia]". E acrescenta: "Se teve acordo com Bolsonaro [sobre eventual candidatura Tarcísio], nem o governador confessa".
Há risco de o discurso radical alienar o eleitor de centro, fiel da balança que definiu a disputa presidencial de 2022 por margem estreita a favor de Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na semana passada que Tarcísio "rasgou a fantasia" ao ir a Brasília articular a favor da anistia. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, acusou o governador de coação no curso do processo e de "cruzar o Rubicão" ao "intimidar o ministro Alexandre de Moraes".
Mas este aliado do governador paulista desdenha: "Não temo ir muito para o radicalismo, porque o eleitor de centro é antipetista. Veja o quadro internacional. A oposição em todo o mundo está ganhando do governo de plantão". E ele ainda afirma que a tese, mesmo depois do julgamento, é manter Bolsonaro como candidato, independentemente da inelegibilidade, repetindo a estratégia de Lula em 2018, quando Fernando Haddad só foi indicado na reta final. Por essa lógica, a candidatura Tarcísio só seria anunciada no ano que vem, no prazo para a desincompatibilização, em abril.
Outra fonte muito próxima ao governador diz que "não havia uma frase estruturada sobre Moraes antes do discurso na Paulista". Sugeriu que foi no improviso, mas nem tanto. "Ele precisava fazer um gesto porque no contexto do julgamento ele vem sendo super pressionado", arremata.
