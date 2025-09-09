Em voto duro, Moraes não deixa pedra sobre pedra

O voto contundente do ministro Alexandre de Moraes, com riqueza de provas e concatenando bem os fatos, é prenúncio de penas duras. Nada é isolado ou aleatório. Todos os acontecimentos se encadeiam numa trama bem arquitetada por seus autores para tensionar as instituições e se perpetuar no poder. O ministro narra de forma cronológica o que chama de "atos executórios" de uma organização criminosa, liderada por Jair Bolsonaro, que atuou desde meados de 2021 para atacar as instituições, principalmente o Poder Judiciário.

O ministro faz a distinção fundamental entre abolição do Estado democrático de direito, o artigo 359L do Código Penal, e tentativa de golpe de Estado, artigo 359M. Antecipando-se ao debate de consunção, em que um crime absorveria o outro, ele mostra objetivamente como Bolsonaro, rodeado por indivíduos de extrema confiança, usou o aparato estatal (Abin e GSI) e a milícia digital para disseminar falsas versões de fragilidade das urnas. O grupo suscitou dúvidas sobre a legitimidade do pleito eleitoral como forma de se manter no poder caso não vencesse a eleição. O constrangimento do livre exercício do Poder Judiciário pelo Executivo consolida o entendimento de abolição violenta do Estado democrático de direito. A tentativa de golpe se dá no final, para impedir que o governo eleito legitimamente (Lula) assumisse o poder. São crimes distintos em momentos distintos. Por isso, segundo Alexandre de Moraes, não há a sobreposição ou consunção (no juridiquês), o que levaria à diminuição das penas.

Para o professor da FGV Direito Rubens Glezer, Moraes marca a intenção, as ações e o uso da violência na tentativa do golpe de estado.