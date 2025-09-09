Assine UOL
Amanda Klein

Amanda Klein

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Em voto duro, Moraes não deixa pedra sobre pedra

Amanda Klein
Colunista do UOL
Alexandre de Moraes profere seu voto no STF
Alexandre de Moraes profere seu voto no STF Imagem: Gustavo Moreno/STF

O voto contundente do ministro Alexandre de Moraes, com riqueza de provas e concatenando bem os fatos, é prenúncio de penas duras. Nada é isolado ou aleatório. Todos os acontecimentos se encadeiam numa trama bem arquitetada por seus autores para tensionar as instituições e se perpetuar no poder. O ministro narra de forma cronológica o que chama de "atos executórios" de uma organização criminosa, liderada por Jair Bolsonaro, que atuou desde meados de 2021 para atacar as instituições, principalmente o Poder Judiciário.

O ministro faz a distinção fundamental entre abolição do Estado democrático de direito, o artigo 359L do Código Penal, e tentativa de golpe de Estado, artigo 359M. Antecipando-se ao debate de consunção, em que um crime absorveria o outro, ele mostra objetivamente como Bolsonaro, rodeado por indivíduos de extrema confiança, usou o aparato estatal (Abin e GSI) e a milícia digital para disseminar falsas versões de fragilidade das urnas. O grupo suscitou dúvidas sobre a legitimidade do pleito eleitoral como forma de se manter no poder caso não vencesse a eleição. O constrangimento do livre exercício do Poder Judiciário pelo Executivo consolida o entendimento de abolição violenta do Estado democrático de direito. A tentativa de golpe se dá no final, para impedir que o governo eleito legitimamente (Lula) assumisse o poder. São crimes distintos em momentos distintos. Por isso, segundo Alexandre de Moraes, não há a sobreposição ou consunção (no juridiquês), o que levaria à diminuição das penas.

Para o professor da FGV Direito Rubens Glezer, Moraes marca a intenção, as ações e o uso da violência na tentativa do golpe de estado.

"A intenção porque Bolsonaro nunca quis aceitar a derrota. A frase de que só aceita a vitória, a prisão ou a morte é o maior exemplo. A ação está expressa na conversa com os chefes das Forças Armadas e com os ministros de Estado. Não é mera cogitação. É uma tentativa de obter adesão deles ao golpe de Estado. Por último, a violência é a mobilização da turba, a tentativa de explosão no aeroporto de Brasília, o plano detalhado de assassinato de autoridades, que estava esperando apenas o 'ok' do presidente", explica o professor.

Amanhã, o voto do ministro Luís Fux deve representar o contraponto a Moraes, dando nova "narrativa" à cadeia de acontecimentos.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.