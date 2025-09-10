Direita quer assembleia constituinte para 'podar' o STF se vencer em 2026
Os caciques da direita têm um plano alternativo para reduzir os poderes do STF (Supremo Tribunal Federal).
Em vez de trabalhar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o foco é convocar uma assembleia constituinte caso vençam as eleições de 2026.
A proposta ainda está restrita a um pequeno grupo de lideranças. A ideia é pedir um plebiscito para consultar a população sobre a necessidade de mudar a Constituição e, se houver uma resposta positiva, discutir as atribuições dos Poderes da República.
A insatisfação com o STF decorre do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Nunca aconteceu isso antes. O Judiciário tomou conta do país e tem força, porque o governo está com eles. Querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito", afirmou ao UOL um líder de partido.
Quando questionado sobre a possibilidade de impeachment de Moraes, essa liderança diz que não é prioridade.
"Não tenho na cabeça afastar Moraes. Se ganharmos a eleição, o caminho é propor uma nova constituinte", diz.
Entre os pontos defendidos pela direita, está deixar claro as atribuições do Judiciário e alterar os mandatos dos ministros do Supremo. O maior incômodo é com o que a direita considera um avanço do Judiciário sobre as prerrogativas do Legislativo, como, por exemplo, no Marco Civil da internet.
A última assembleia constituinte realizada no Brasil foi em 1988, logo após o fim da ditadura militar.
