Amanda Klein

Reportagem

Direita quer assembleia constituinte para 'podar' o STF se vencer em 2026

Amanda Klein e Raquel Landim
Colunistas do UOL, em Brasília
O ministro do STF Alexandre de Moraes durante o julgamento do "núcleo duro" da tentativa de golpe Imagem: Gabriela Biló/Folhapress
O ministro do STF Alexandre de Moraes durante o julgamento do "núcleo duro" da tentativa de golpe Imagem: Gabriela Biló/Folhapress

Os caciques da direita têm um plano alternativo para reduzir os poderes do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em vez de trabalhar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o foco é convocar uma assembleia constituinte caso vençam as eleições de 2026.

A proposta ainda está restrita a um pequeno grupo de lideranças. A ideia é pedir um plebiscito para consultar a população sobre a necessidade de mudar a Constituição e, se houver uma resposta positiva, discutir as atribuições dos Poderes da República.

A insatisfação com o STF decorre do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Nunca aconteceu isso antes. O Judiciário tomou conta do país e tem força, porque o governo está com eles. Querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito", afirmou ao UOL um líder de partido.

Quando questionado sobre a possibilidade de impeachment de Moraes, essa liderança diz que não é prioridade.

"Não tenho na cabeça afastar Moraes. Se ganharmos a eleição, o caminho é propor uma nova constituinte", diz.

Entre os pontos defendidos pela direita, está deixar claro as atribuições do Judiciário e alterar os mandatos dos ministros do Supremo. O maior incômodo é com o que a direita considera um avanço do Judiciário sobre as prerrogativas do Legislativo, como, por exemplo, no Marco Civil da internet.

A última assembleia constituinte realizada no Brasil foi em 1988, logo após o fim da ditadura militar.

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

