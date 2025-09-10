Direita quer assembleia constituinte para 'podar' o STF se vencer em 2026

A insatisfação com o STF decorre do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Nunca aconteceu isso antes. O Judiciário tomou conta do país e tem força, porque o governo está com eles. Querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito", afirmou ao UOL um líder de partido.

Quando questionado sobre a possibilidade de impeachment de Moraes, essa liderança diz que não é prioridade.

"Não tenho na cabeça afastar Moraes. Se ganharmos a eleição, o caminho é propor uma nova constituinte", diz.

Entre os pontos defendidos pela direita, está deixar claro as atribuições do Judiciário e alterar os mandatos dos ministros do Supremo. O maior incômodo é com o que a direita considera um avanço do Judiciário sobre as prerrogativas do Legislativo, como, por exemplo, no Marco Civil da internet.

A última assembleia constituinte realizada no Brasil foi em 1988, logo após o fim da ditadura militar.