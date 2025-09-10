Fux surpreende até caciques da direita e se torna 'herói' bolsonarista

Segundo um cacique do centrão, existe hoje uma maioria de votos na Câmara e no Senado para aprovar uma anistia que garanta a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem devolver seus direitos políticos.

Também circula a ideia de uma "anistia light", que reduza as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro. O PL insiste em uma anistia irrestrita.

A dúvida é quando o tema vai ser colocado em pauta. Próximo a Moraes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resiste.

Na prática, para essas lideranças, Fux agiu como "revisor", com um voto mais longo que o do próprio relator, Alexandre de Moraes.

O voto de Fux aumentou a repercussão externa e foi comemorado na Casa Branca. Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, os argumentos do ministro podem ser utilizados nos Estados Unidos para mais sanções contra os demais ministros do STF.

Dois líderes de partidos políticos ouvidos pelo UOL afirmam que cresceu a expectativa na direita de que a anistia acabe atraindo o apoio de ministros do Supremo que não querem ser sancionados pelo governo norte-americano.