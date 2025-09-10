Fux surpreende até caciques da direita e se torna 'herói' bolsonarista
A profundidade da divergência de Luiz Fux pegou de surpresa até líderes da direita. A avaliação é de que ele age não só para evitar as sanções da Lei Magnitsky. Faz isso por uma agenda pessoal e cálculo político.
Ao votar pela nulidade da ação e discordar das questões de mérito, minimizando a tentativa de golpe, vira o "herói" da direita e se contrapõe ao protagonismo de Alexandre de Moraes e Flávio Dino.
Lideranças da direita ouvidas pelo UOL avaliam que o voto de Fux não vai mudar o resultado do julgamento, mas deve pesar no jogo político, dando mais fôlego para a eventual aprovação de uma anistia no Congresso.
Segundo um cacique do centrão, existe hoje uma maioria de votos na Câmara e no Senado para aprovar uma anistia que garanta a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem devolver seus direitos políticos.
Também circula a ideia de uma "anistia light", que reduza as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro. O PL insiste em uma anistia irrestrita.
A dúvida é quando o tema vai ser colocado em pauta. Próximo a Moraes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resiste.
Na prática, para essas lideranças, Fux agiu como "revisor", com um voto mais longo que o do próprio relator, Alexandre de Moraes.
O voto de Fux aumentou a repercussão externa e foi comemorado na Casa Branca. Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, os argumentos do ministro podem ser utilizados nos Estados Unidos para mais sanções contra os demais ministros do STF.
Dois líderes de partidos políticos ouvidos pelo UOL afirmam que cresceu a expectativa na direita de que a anistia acabe atraindo o apoio de ministros do Supremo que não querem ser sancionados pelo governo norte-americano.
Se for aprovada no Congresso, a anistia deve ter sua constitucionalidade examinada pelo Supremo.
O posicionamento de Fux também aumentou a expectativa sobre o voto da ministra Cármen Lúcia. Conhecida por sua defesa da democracia, é esperado que a ministra rebata alguns dos argumentos.
Voto político
Para o cientista político Eduardo Grin, o voto de Fux é "político".
"Fux sabe que vai perder, mas não quer se indispor com a direita. Seu voto também o torna um interlocutor de Tarcísio de Freitas no STF", diz Grin.
"Assim como Tarcísio, ele cruzou um rubicão. Para não se indispor, relativizou o golpe", completa.
Na hipótese de vitória da direita nas próximas eleições, o novo presidente poderia indicar três novos ministros para as vagas do próprio Fux, que se aposenta em 2027; de Cármen Lúcia, que se retira em 2028, e de Gilmar em 2030.
O cientista político Rafael Cortez concorda.
"O voto do ministro Fux menospreza os condicionantes políticos da sobrevivência da democracia, em especial no Brasil, que passou por uma história de interrupção das regras do jogo", afirma.
"A democracia é um regime político em que os atores aceitam o resultado do jogo eleitoral. Qualquer reação ao resultado das urnas e posterior constrangimento representa um risco democrático", completa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.