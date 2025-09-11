Defesa de réus do golpe não descarta mesmo desfecho da Lava Jato
O voto de Luiz Fux pode até não mudar o desfecho do julgamento dos réus no caso do golpe agora, mas certamente altera as perspectivas para o amanhã.
"As nuvens mudam no Supremo, como na política. Na Lava-Jato, lembro de manchete na 'Folha' que dizia que 86% das decisões de Sérgio Moro eram referendadas pelo STF. Se a direita ganhar em 2026, tudo muda. O voto de Fux é nesse sentido", comentou reservadamente o advogado de um dos réus.
As defesas com quem a coluna conversou cogitam basicamente dois caminhos, ambos repetindo o roteiro da Lava-Jato.
O primeiro é recorrer à Corte de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos). Foi o que o hoje ministro Cristiano Zanin fez quando era advogado de Lula. Isso cria um discurso para manter a "chama acesa", com uma série de recursos, embora o efeito prático demore.
As defesas dos réus por tentativa de golpe de Estado lembram que há duas questões fundamentais nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto de San José, e foram citados ontem no voto de Fux: o duplo grau de jurisdição e o cerceamento de defesa.
A segunda aposta das defesas é a revisão criminal, como aconteceu com Lula. "Não cravaria que teria o mesmo fim da Lava-Jato, mas não duvido. Lula passou 580 dias preso e voltou. Tudo pode acontecer. Mas isso levaria uns três anos", afirma um dos advogados.
Já no meio político, a avaliação é que Luis Fux apostou tudo na vitória da direita nas eleições do ano que vem, até porque nunca teve a simpatia da esquerda. Portanto, não teria nada a perder, a não ser o isolamento no STF.
O mandato do ministro termina em 2027. Mas a aposta entres juristas e políticos é de que, em um eventual governo de direita, Fux pode indicar o sucessor e influenciar na escolha de outros dois ministros que também se aposentarão até 2030.
O ministro tem familiares e amigos no meio jurídico. A filha é desembargadora no Rio de Janeiro esde 2016. Fux atuou ativamente para que Marianna Fux, então com 32 anos, fosse indicada à vaga reservada aos advogados no Tribunal de Justiça. A disputa costuma ser duríssima.
Não só os ministros do STF ficaram perplexos com o voto de Fux. Os advogados que acompanhavam o julgamento de seus clientes ontem na Primeira Turma, também. Questionaram, por exemplo, como Fux condenou todos os réus pelo 8 de janeiro e depois voltou atrás. Lembram que o próprio Jair Bolsonaro confessou que viu a minuta do golpe. Mas Fux coloca em xeque e diz que não. A avaliação é de que, ao culpar Mauro Cid e Braga Netto, o ministro coloca os militares como únicos beneficiários do golpe, agenda à revelia do chefe Bolsonaro. Difícil de engolir.
