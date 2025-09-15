PT avalia anistia: projeto de redução de penas é tido como 'arriscado'
Uma liderança importante do PT no Congresso Nacional admite que seria melhor votar e derrotar a anistia do que postergar o assunto. "Tira o fantasma da frente", resume.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, já disse que o governo toparia um texto de redução de penas para os condenados por golpe de Estado. Mas, na visão desse líder, é um risco. "O problema é que os bolsonaristas não topam a versão que não perdoe a pena do ex-presidente [Jair Bolsonaro, do PL]. Se insistirmos em votar o texto intermediário, de redução de penas, o risco é o PL apresentar uma emenda que contemple a anistia ampla, geral e irrestrita. Essa emenda precisa de maioria simples para passar. Se houver 400 votantes, são necessários 201 votos. É uma armadilha", explica.
Para aprovar o texto principal do projeto de lei, são necessários 257 votos. Ou seja, é mais fácil conseguir aval para a emenda ao texto de redução de penas.
O governo conta com instrumentos para derrotar a matéria: força política, orçamento e cargos. A ministra Gleisi Hoffmann tem conversado com líderes partidários. Na avaliação do governo, a anistia a Jair Bolsonaro, líderes e depredadores do 8 de Janeiro é inconstitucional. Aprovar a matéria representaria uma interferência no Poder Judiciário e "validaria" as sanções de Trump contra o Brasil.
Um dos entraves da articulação política é a má vontade dos deputados com o atraso na execução do Orçamento. E há alguns motivos para a demora no pagamento das emendas: novas regras de transparência impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e o fato de a Lei Orçamentária só ter sido aprovada no final de março. "Como a liberação está aquém do necessário, há muito o que o governo liberar para fazer valer sua vontade", pondera o líder governista.
O Orçamento mais transparente e com mais regras também serve para explicar o menor poder de Hugo Motta na comparação com o antecessor Arthur Lira. Motta não dispõe do instrumento fundamental que Lira tinha para construir maiorias e impor força: o orçamento secreto.
Segundo o parlamentar petista, a chance de a anistia prosperar, caso aprovada na Câmara, é "zero". "O Senado barra com certeza. Só serve para indispor a Câmara com os outros dois poderes: o Executivo e o STF".
A semana em Brasília é imprevisível. Há enorme pressão do PL, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), marcará presença na capital federal como principal articulador da anistia.
