PT avalia anistia: projeto de redução de penas é tido como 'arriscado'

O governo conta com instrumentos para derrotar a matéria: força política, orçamento e cargos. A ministra Gleisi Hoffmann tem conversado com líderes partidários. Na avaliação do governo, a anistia a Jair Bolsonaro, líderes e depredadores do 8 de Janeiro é inconstitucional. Aprovar a matéria representaria uma interferência no Poder Judiciário e "validaria" as sanções de Trump contra o Brasil.

Um dos entraves da articulação política é a má vontade dos deputados com o atraso na execução do Orçamento. E há alguns motivos para a demora no pagamento das emendas: novas regras de transparência impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e o fato de a Lei Orçamentária só ter sido aprovada no final de março. "Como a liberação está aquém do necessário, há muito o que o governo liberar para fazer valer sua vontade", pondera o líder governista.

O Orçamento mais transparente e com mais regras também serve para explicar o menor poder de Hugo Motta na comparação com o antecessor Arthur Lira. Motta não dispõe do instrumento fundamental que Lira tinha para construir maiorias e impor força: o orçamento secreto.

Segundo o parlamentar petista, a chance de a anistia prosperar, caso aprovada na Câmara, é "zero". "O Senado barra com certeza. Só serve para indispor a Câmara com os outros dois poderes: o Executivo e o STF".

A semana em Brasília é imprevisível. Há enorme pressão do PL, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), marcará presença na capital federal como principal articulador da anistia.