Cresce movimento na Câmara para derrubar anistia

Há um crescente alinhamento entre os Três Poderes para derrubar a urgência da anistia no voto e seguir com as pautas que interessam ao país, ligadas à economia, segurança pública e educação. E, claro, aos interesses dos próprios congressistas.
Na reunião de líderes, ficou decidido que irá à votação ainda hoje a PEC das Prerrogativas. No jargão popular, PEC da Blindagem, que trata das prerrogativas parlamentares diante de processos judiciais.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, avisou no começo da reunião que iria pautar a urgência da anistia amanhã, quando o tema voltará a ser discutido em um novo encontro de líderes. Como se sabe, ainda não há consenso sobre o texto de anistia. A única certeza é que, com ou sem anistia, quem ganha é o centrão.

Desde o fim de semana, vem crescendo no centro político o movimento contra a anistia. O cálculo é o seguinte: não adianta a Câmara votar e ficar com todo o desgaste se, mais adiante, o Senado derrubar, Lula vetar e o Supremo considerar inconstitucional. Por isso, ganha espaço a opção por votar a PEC da Blindagem e satisfazer o centrão, que quer salvar a própria pele.

O Planalto também está atuando. Pressiona deputados que têm cargos no governo e se compromete com a liberação de emendas. O cronograma, aliás, está atrasado em relação ao ano passado.

Há alguns caminhos possíveis sendo aventados. Enfrentar o tema da urgência e tentar derrubar no voto, com apoio de partidos do centro e da esquerda. Em seguida, Hugo Motta arquivaria a matéria. A segunda hipótese é votar um texto de redução de penas, que beneficie tanto os depredadores do 8 de Janeiro, como os líderes do golpe, mas sem perdoar ninguém. Ao PL interessa a anistia que livre Jair Bolsonaro.

Hugo Motta pessoalmente acha que a anistia ampla é inconstitucional. Mas sabe que precisa enfrentar o tema de alguma forma para virar a página. A pauta única colocada pela oposição paralisa a sua presidência. Há líderes do PT que pensam da mesma forma. É preciso enfrentar no voto para seguir em frente.

Deputados estão agora contando votos para saber se há ou não apoio para aprovar a urgência da anistia.

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

