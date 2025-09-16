Cresce movimento na Câmara para derrubar anistia

Há um crescente alinhamento entre os Três Poderes para derrubar a urgência da anistia no voto e seguir com as pautas que interessam ao país, ligadas à economia, segurança pública e educação. E, claro, aos interesses dos próprios congressistas.

Na reunião de líderes, ficou decidido que irá à votação ainda hoje a PEC das Prerrogativas. No jargão popular, PEC da Blindagem, que trata das prerrogativas parlamentares diante de processos judiciais.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, avisou no começo da reunião que iria pautar a urgência da anistia amanhã, quando o tema voltará a ser discutido em um novo encontro de líderes. Como se sabe, ainda não há consenso sobre o texto de anistia. A única certeza é que, com ou sem anistia, quem ganha é o centrão.

Desde o fim de semana, vem crescendo no centro político o movimento contra a anistia. O cálculo é o seguinte: não adianta a Câmara votar e ficar com todo o desgaste se, mais adiante, o Senado derrubar, Lula vetar e o Supremo considerar inconstitucional. Por isso, ganha espaço a opção por votar a PEC da Blindagem e satisfazer o centrão, que quer salvar a própria pele.