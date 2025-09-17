Oposição diz ter votos para anistia; Hugo Motta articula solução
Depois do PT votar majoritariamente contra a PEC da Blindagem ontem, o jogo em relação à anistia ficou imprevisível. A oposição afirma ter 280 votos a favor da urgência, com apoio da maioria das bancadas do Republicanos, União Brasil, PP e parte do PSD, além da totalidade do PL e Novo.
"Entregamos tudo pela PEC das Prerrogativas (Blindagem), sensibilizamos os partidos de centro", afirma um líder importante da oposição. O PL entregou todos os votos a favor da PEC da Blindagem, que interessa ao centrão. Com isso, bagunçou o acordo costurado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, com partidos de centro e a esquerda: aprovar a Blindagem e derrubar a urgência da anistia. Em vez do perdão amplo, Motta proporia um projeto de redução de penas para os condenados pelo 8 de janeiro, o que beneficiaria inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Mas o jogo "embolou", nas palavras de um líder de esquerda, após o PT apresentar apenas 12 votos favoráveis à PEC da Blindagem e mais de 50 contrários.
Nas bancadas do União Brasil e PP, o sentimento é de cautela. Interlocutores do líder do União Brasil, Pedro Lucas Fernandes (União-MA), dizem que ele não vê a anistia como prioridade. No PP, deputados importantes que conversaram com a coluna são a favor de um ajuste na dosimetria das penas, mas não da anistia ampla, geral e irrestrita.
No PL, o máximo que se abre mão é da elegibilidade de Bolsonaro. Segundo aliados, o ex-presidente conta com Kassio Nunes Marques na presidência do TSE em 2026 para reconquistar os direitos políticos.
"Passei a madrugada trabalhando. Vamos apensar 14 textos e votar a urgência hoje. Depois escolhe-se um relator e o substitutivo", afirma uma importante liderança do PL. "Um texto que trate de redução de penas não tem voto do PT nem do PL, só do centro. Não passa. E a vida para o Hugo Motta continuará um inferno. O único jeito é votar a anistia ampla". conclui.
Nova reunião de líderes está marcada para hoje. Foi adiada para o final da tarde. Segundo aliados de Motta, a ideia é encerrar a votação dos destaques da PEC da Blindagem e, em seguida, aprovar a MP da Tarifa Social, que dá luz de graça a famílias de baixa renda que gastam pouca energia. A depender do debate no colegiado de líderes, a urgência da anistia pode ser enfrentada ainda hoje. "Estamos procurando uma solução. Prefiro manter a cautela", afirma um aliado do presidente da Câmara.
O xadrez é difícil. O desfecho, imprevisível.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.