Oposição diz ter votos para anistia; Hugo Motta articula solução

Nas bancadas do União Brasil e PP, o sentimento é de cautela. Interlocutores do líder do União Brasil, Pedro Lucas Fernandes (União-MA), dizem que ele não vê a anistia como prioridade. No PP, deputados importantes que conversaram com a coluna são a favor de um ajuste na dosimetria das penas, mas não da anistia ampla, geral e irrestrita.

No PL, o máximo que se abre mão é da elegibilidade de Bolsonaro. Segundo aliados, o ex-presidente conta com Kassio Nunes Marques na presidência do TSE em 2026 para reconquistar os direitos políticos.

"Passei a madrugada trabalhando. Vamos apensar 14 textos e votar a urgência hoje. Depois escolhe-se um relator e o substitutivo", afirma uma importante liderança do PL. "Um texto que trate de redução de penas não tem voto do PT nem do PL, só do centro. Não passa. E a vida para o Hugo Motta continuará um inferno. O único jeito é votar a anistia ampla". conclui.

Nova reunião de líderes está marcada para hoje. Foi adiada para o final da tarde. Segundo aliados de Motta, a ideia é encerrar a votação dos destaques da PEC da Blindagem e, em seguida, aprovar a MP da Tarifa Social, que dá luz de graça a famílias de baixa renda que gastam pouca energia. A depender do debate no colegiado de líderes, a urgência da anistia pode ser enfrentada ainda hoje. "Estamos procurando uma solução. Prefiro manter a cautela", afirma um aliado do presidente da Câmara.

O xadrez é difícil. O desfecho, imprevisível.