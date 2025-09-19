Grupo Prerrogativas, ligado ao PT, concorda com PL: Dosimetria cabe ao STF

Coordenador-geral do Grupo Prerrogativas - ligado ao PT -, o advogado Marco Aurélio Carvalho concorda em alguns pontos com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. "Não cabe ao Legislativo fazer dosimetria. Michel Temer é professor de Direito Constitucional. Sabe muito bem. Isso é tarefa do Poder Judiciário. A dosimetria é aplicação da lei no caso concreto. É um cinismo. Uma aberração", explica.

Segundo o advogado, a forma correta - como aliás defende Sóstenes - seria a defesa dos réus entrar no STF com pedido de revisão criminal. O Supremo, sim, poderia rever a própria dosimetria.

Para Marco Aurélio, a opção por mudar o nome de 'PL da Anistia' para 'Dosimetria' é uma operação de marketing para suavizar politicamente o acordão em curso. "Não adianta mudar o nome para amenizar. Isso não é dosimetria. Eles vão reduzir penas. Ao invés de anistia plena, aplicar uma anistia menor. Mas não querem dar esse nome para embalar melhor para a opinião pública".